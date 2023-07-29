Новичок Шахтера побил клубный рекорд 19-летней давности
Юный Невертон получил сразу два достижения.
Вингер донецкого Шахтера Невертон стал обладателем клубного рекорда.
18-летний бразилец стал самым юным легионером "горняков" в чемпионате Украины, побив предыдущий рекорд.
Ранее самым молодым легионером был Чиприан Марика, который дебютировал в составе Шахтера, будучи всего на 108 дней старше Невертона, которому 18 лет и 56 дней.
Также интересно, что бразилец стал первым игроком 2005 года рождения, которого Шахтер выпускал в УПЛ.
С обзором матча Металист 1925 - Шахтер вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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