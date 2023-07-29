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Новичок Шахтера побил клубный рекорд 19-летней давности

Юный Невертон получил сразу два достижения.
Вчера, 22:44
Невертон / shakhtar.com
Невертон / shakhtar.com

Вингер донецкого Шахтера Невертон стал обладателем клубного рекорда.

18-летний бразилец стал самым юным легионером "горняков" в чемпионате Украины, побив предыдущий рекорд. 

Ранее самым молодым легионером был Чиприан Марика, который дебютировал в составе Шахтера, будучи всего на 108 дней старше Невертона, которому 18 лет и 56 дней.

Также интересно, что бразилец стал первым игроком 2005 года рождения, которого Шахтер выпускал в УПЛ.

С обзором матча Металист 1925 - Шахтер вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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