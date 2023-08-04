Ванат: Не можем полностью довольствоваться победой из-за всех моментов у наших ворот

Владислав Ванат стал одним из героев прошедшего матча, в котором в его Динамо обыграло Оболонь со счетом 4:2.

Форвард киевлян забил свой третий гол в сезоне. Но он не может в полной мере радоваться победе из-за того, как много моментов "пивовары" создали у ворот Георгия Бущана.

"Эмоции положительные, потому что победа. Но то, что у наших ворот было столько моментов – немного не полное наслаждение этой победой", - сказал Ванат после матча.

"Погода очень вносила (коррективы). Поле здесь не поливали, чуть-чуть жуется. Трудно так играть, еще и 35 градусов. Да, (Оболонь попортила нервы), это хорошая команда. Желаю ей всего наилучшего. Сегодня они играли очень достойно".

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Он также заявил, что "бело-синие" готовы к будущему противостоянию с греческим Арисом в квалификации Лиги конференций.

"(Команда) готова, это уже не первый раз такое, каждый год так. Мы готовы".

Напомним, что в четверг, 10 августа, Динамо сыграет на выезде с Арисом в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:15 по киевскому времени.

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