Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 04.08.2023

В пятницу, 4 августа, в Киеве состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились Оболонь и Динамо.

Команды организовали сразу шесть голов, еще два взятия ворот были отменены из-за офсайда, а последние 20 минут "пивовары" играли в меньшинстве.

В составе Оболони голами отличились Черненко и Карась, а победу "бело-синим" принесли Ванат, Буяльский и Ярмоленко, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Динамо во втором туре УПЛ:

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Оболонь - Динамо 2:4

Голы: Черненко, 44, Карась, 50 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльский, 45+5.

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 7

Атаки: 61 - 65

Оболонь: Федоривский - Вовкун (Карась, 32), Приймак, Лукьянчук - Мединский (Нагиев, 85), Слободян (Осман, 85), Черненко, Мороз, Прокопенко - Тарануха (Груша, 63), Суханов (Краснопир, 63).

Динамо: Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 82) - Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский - Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82), Кабаев (Волошин, 46).

Предупреждения: Мороз, Груша, Мединский - Кабаев, Сидорчук, Шепелев, Дубинчак, Вивчаренко.

Удаление: Груша (вторая желтая).

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