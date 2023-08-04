iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 04.08.2023

Столичное дерби подарило болельщикам множество эмоций.
Вчера, 21:21
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, в Киеве состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились Оболонь и Динамо.

Команды организовали сразу шесть голов, еще два взятия ворот были отменены из-за офсайда, а последние 20 минут "пивовары" играли в меньшинстве.

В составе Оболони голами отличились Черненко и Карась, а победу "бело-синим" принесли Ванат, Буяльский и Ярмоленко, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Динамо во втором туре УПЛ:

Читай также: Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу

Оболонь - Динамо 2:4
Голы: Черненко, 44, Карась, 50 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльский, 45+5.

Удары: 9 - 10
Удары в створ: 4 - 7
Атаки: 61 - 65

Оболонь: Федоривский - Вовкун (Карась, 32), Приймак, Лукьянчук - Мединский (Нагиев, 85), Слободян (Осман, 85), Черненко, Мороз, Прокопенко - Тарануха (Груша, 63), Суханов (Краснопир, 63).

Динамо: Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 82) - Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский - Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82), Кабаев (Волошин, 46).

Предупреждения: Мороз, Груша, Мединский - Кабаев, Сидорчук, Шепелев, Дубинчак, Вивчаренко.

Удаление: Груша (вторая желтая).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Оболонь

Статьи по теме

Ванат: Не можем полностью довольствоваться победой из-за всех моментов у наших ворот Ванат: Не можем полностью довольствоваться победой из-за всех моментов у наших ворот
Костюк проиграла росиянке в 1/4 финала турнира в Вашингтоне Костюк проиграла росиянке в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси
ПСВ - обладатель Суперкубка Нидерландов ПСВ - обладатель Суперкубка Нидерландов
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Теннис23:48
Костюк проиграла росиянке в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Другие страны23:45
Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси
Европа23:17
ПСВ - обладатель Суперкубка Нидерландов
Формула 123:02
Экс-руководитель Альпин объяснил свое увольнение
Европа22:55
Торино и Бешикташ проявляют интерес к Малиновскому
Европа22:37
Продажа Дембеле может стать альтернативой "рычагам" Барселоны
Украина22:26
Ванат: Не можем полностью довольствоваться победой из-за всех моментов у наших ворот
Европа22:12
У Стэмфорд Бридж появились рекламные щиты с Мудриком
Украина21:49
Луческу объяснил, почему команда пропустила дважды
НБА21:46
"Словно потерял девственность": центровой НБА прокомментировал первый трехочковый в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK