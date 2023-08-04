Оболонь - Динамо 2:4: обзор матча и результат игры 04.08.2023

Две киевские команды заметно постарались, чтобы болельщики запомнили эту игру.

В пятницу, 4 августа, второй тур Украинской Премьер-лиги продолжился столичным противостоянием между Оболонью и Динамо.

В этот вечер команды очень постарались, чтобы порадовать болельщиков не только голами, но и красивыми комбинациями и эмоциями в целом.

Очень сильно не повезло "пивоварам" в плане офсайдов. Еще при счете 0:0 они вышли вперед, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Зато "бело-синие" свой граничный момент с офсайдом реализовали. В результате комбинации Виталий Буяльский в касание отпасовал на Владислава Ваната, который воспользовался возможностью забить третий гол в сезоне.

А вскоре своим первым голом в официальном матче отметился Андрей Ярмоленко, реализовавший пенальти за нарушение на Буяльском.

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Под занавес тайма подопечные Валерия Иващенко отыграли один мяч. Руслан Черненко выполнил подачу со штрафного, мяч, никого не касаясь, влетел в ворота Георгия Бущана, который в этот день был не очень уверенным.

Судья отменил гол из-за офсайда, так как ему показалось, что Тарас Мороз, который влиял на момент, находился вне игры. Однако после просмотра повтора Юрий Иванов изменил решение, так как нога Александра Тымчика была ближе к воротам.

Но радовались хозяева поля недолго. Спустя пять минут Буяльский замкнул передачу Владислава Дубинчака, восстановив преимущество своей команды в два гола.

После перерыва интрига возродилась. Черненко снова подал со штрафного, а Даниил Карась в падении ударом головой переправил мяч в сетку ворот.

На 60-й минуте Оболонь даже смогла сравнять счет, но арбитр снова отменил гол из-за офсайда у Ростислава Таранухи.

Немногим позже на поле появился Виталий Груша, который стал главным антигероем матча.Всего за десять минут он успел заработать две желтые карточки: сначала - за симуляцию, а потом за жесткий фол на Владимире Бражко.

Нельзя не отметить то, как Оболонь продолжала атаковать, не закрываясь в своей штрафной и пытаясь вырвать ничью.

Однако численное преимущество дало о себе знать. Ванат заработал еще один пенальти, а Ярмоленко оформил дубль.

К сожалению, на этом фестиваль голов подошел к концу. Оболонь потерпела первое поражение после своего возвращения в УПЛ, а Динамо набрало шесть очков, обойдя в таблице донецкий Шахтер, который ранее потерял очки в матче с Вересом.

Статистика матча Оболонь - Динамо второго тура УПЛ

Оболонь - Динамо 2:4

Голы: Черненко, 44, Карась, 50 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльский, 45+5.

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 7

Атаки: 61 - 65

Оболонь: Федоривский - Вовкун (Карась, 32), Приймак, Лукьянчук - Мединский (Нагиев, 85), Слободян (Осман, 85), Черненко, Мороз, Прокопенко - Тарануха (Груша, 63), Суханов (Краснопир, 63).

Динамо: Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 82) - Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский - Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82), Кабаев (Волошин, 46).

Предупреждения: Мороз, Груша, Мединский - Кабаев, Сидорчук, Шепелев, Дубинчак, Вивчаренко.

Удаление: Груша (вторая желтая).

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