Александрия - Металлист 1925 1:0: обзор матча и результат игры 05.08.2023

В субботу, 5 августа, в рамках второго тура УПЛ Александрия принимала Металлист 1925. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Игра, к сожалению, началась почти на полтора часа позже. Виной всему ракетная атака российской армии по украинской территории.

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Несмотря на позднее время старта, команды весьма живо провели все 90 минут. Единственной проблемой стало малое количество голов, ведь забитый мяч хозяев на 37-й минуте был единственным.

В оставшееся время Александрия уверенно контролировала игру и не давала харьковчанам создавать опасные моменты, тем самым удержав для себя нужный результат.

Статистика матча Александрия - Металлист 1925 второго тура УПЛ

Александрия - Металлист 1925 1:0

Голы: Шулянский, 37

Удары: 12 - 4

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 9 - 14

Атаки: 111 - 113

Александрия: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса (Калюжный, 63), Беляев, Копина, Смирный (Савченко, 73), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянский (Авагимян, 63).

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Ткачук Е., Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бычек (Вачиберадзе, 66), Юсов (Ари, 60), Сидоров.

Предупреждения: Кулаков (36) – Безуглый (41), Ткачук Е. (65), Голодюк (тренер, 69)

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