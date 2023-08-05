Минай - ЛНЗ 0:3: обзор матча и результат игры 05.08.2023

В субботу, 5 августа, программа второго тура Украинской Премьер-лиги продолжилась противостоянием Миная и черкасского ЛНЗ.

Несмотря на то, что в этом противостоянии хозяева поля имеют опыт выступления в УПЛ, именно гости владели инициативой и создали больше моментов, организовав самый настоящий разгром.

Однако первый гол состоялся только в самом конце первой половины поединка. Это Виталий Бойко получил мяч в метрах 25-ти от ворот и нанес мощный удар в ближний нижний угол, с которым не справился Илья Ольховой.

После перерыва черкасский коллектив удвоил преимущество. Максим Прядун воспользовался нерасторопностью защиты Миная, подхватил мяч и со второй попытки поразил ворота оппонента.

А разгром был оформлен за 10 минут до конца основного времени матча. Игроки ЛНЗ здорово убежали в контратаку, разорвав оборону противника несколькими передачами. Владислав Наумец, выйдя на свидание с кипером, отправил мяч обводящим ударом в дальний угол.

Минай потерпел второе разгромное поражение подряд, благодаря чему продолжает занимать последнее место таблицы УПЛ. ЛНЗ в свою очередь одержал дебютную победу в высшем украинском дивизионе.

Статистика матча Минай - ЛНЗ второго тура УПЛ

Минай - ЛНЗ 0:3

Голы: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 79.

Удары: 7 - 10

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 6 - 11

Атаки: 88 - 87

Минай: Ольховой - Дмитрук (Ременяк, 57), Солдат, Кравчук (Панасенко, 46), Немчанинов, Булеза (Рогозинский, 57) - Одарюк (Голубь, 69), Витенчук, Ралюченко, Твердохлеб - Вишневский (Гечев, 46).

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопыренок, Муравский (Насонов, 85), Норенков - Хамелюк, Шестаков (Наумец, 71), Бойко, Тищенко (Олейник, 71), Савин (Пасич, 62) - Прядун (Ныч, 62).

Предупреждения: Булеза - Муравский, Прядун, Пеньков.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомится с результатами всех матчей УПЛ.

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