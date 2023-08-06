Растем украинцами: дочь Сидорчука ведет блог об Украине и языке
Кира Сидорчук с детства занялась продвижением национального контент.
Дочь капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука Кира порадовала интересным и патриотичным хобби, которым она занялась в социальных сетях.
На своей странице в Instagram восьмилетняя девочка запустила блог под названием "Растем украинцами", целью которого является продвижение национального контента.
Читай также: Ярмоленко забил 100-й гол в УПЛ
Дочь полузащитника киевской команды записывает короткие видео, в которых делится разными интересностями об Украине, ее истории и украинском языке.
Вашему вниманию несколько видео для примера.
Ранее Сергей Сидорчук трогательно отреагировал на возвращение Андрея Ярмоленко в Динамо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!