Растем украинцами: дочь Сидорчука ведет блог об Украине и языке

Дочь капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука Кира порадовала интересным и патриотичным хобби, которым она занялась в социальных сетях.

На своей странице в Instagram восьмилетняя девочка запустила блог под названием "Растем украинцами", целью которого является продвижение национального контента.

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Дочь полузащитника киевской команды записывает короткие видео, в которых делится разными интересностями об Украине, ее истории и украинском языке.

Вашему вниманию несколько видео для примера.

Ранее Сергей Сидорчук трогательно отреагировал на возвращение Андрея Ярмоленко в Динамо.

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