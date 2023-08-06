Днепр-1 - Полесье 1:0: обзор матча и результат игры 06.08.2023

Команда в первой игре без Довбика добыла победу.

В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ Днепр-1 встречался с Полесьем. Матч завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:1.

Вероятно, ключевым эпизодом игры стало удаление защитника Полесья Богдана Кушниренко. Украинец покинул поле на 20-й минуте.

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На 63-й минуте реализовать численное преимущество сумел хавбек Александр Пихаленок. Днепр-1 повел в счете, после чего стал играть в свое удовольствие.

Под занавес встречи Полесье реализовано 11-метровый, что означало крах для команды Александра Кучера, однако на 90+1 минуте Руслан Бабенко вырвал победу.

Статистика матча Днепр-1 - Полесье второго тура УПЛ

Днепр-1 - Полесье 2:1

Голы: Пихаленок, 63, Бабенко, 90+1 - Янаков, 87 пенальти

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 11 - 3

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 16 - 12

Атаки: 140 - 67

Днепр-1: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).

Полесье: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).

Предупреждения: Пасич, 36, Адамюк, 46, Сарапий, 80 – Танковский, 33

Удаление: Кушниренко, 20

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