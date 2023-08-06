Довбик - футболист Жироны

Испанская Жирона пополнилась еще одним футболистом сборной Украины.

Пресс-служба клуба объявила о подписании Артема Довбика из СК Днепр-1. Сумма трансфера по сообщениям СМИ, составила 6-7 млн евро, что делает форварда самым дорогим приобретением в истории клуба.

Контракт с нападающим подписан до 2028 года. Финансовые детали соглашения между командой и украинцем на данный момент остаются неизвестными широкой общественности.

Отметим, что за Жирону с зимы этого года выступает вингер сборной Украины Виктор Цыганков. Именно с помощью этого футболиста каталонцы анонсировали трансфер Артема.

Цыганков записал видеообращение к Довбику, которое Жирона опубликовала в соцсетях с подписью: "Виктор, что ты хочешь нам сказать?".

Viktor, què ens vols dir? pic.twitter.com/SAfRYuNEfg — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

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