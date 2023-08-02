Жирона близка к завершению сделки по Довбику

В испанском клубе вскоре будет украинская связка.

Украинский нападающий Артем Довбик очень близок к переходу в европейский чемпионат.

Как сообщает Фабрицио Романо, Жирона в шаге от завершения сделки по форваду СК Днепра-1. Сумма не сообщается.

Итальянец также отмечает, что 50% достанется датскому Мидтьюланну, где Довбик выступал до перехода в стан "спортклубовцев".

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Что касается контракта самого игрока, то широкой общественности остаются неизвестны ни зарплата Артема, ни срок действия соглашения с будущим клубом.

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