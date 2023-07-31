Европейский журналист подлил масла в огонь, намекнув на трансфер Довбика в Жирону

Вероятно, будущий матч против Панатинаикоса будет для игрока последним в составе Днепра-1.

Одной из главных трансферных саг этого лета для Украинской Премьер-лиги считается потенциальный отъезд в Европу в исполнении Артема Довбика.

Форварда Днепра-1 в основном связывают с переходом в Жирону Виктора Цыганкова. И, возможно, что два украинца все же объединятся в составе каталонского клуба.

Испанский журналист Нил Сола в своих социальных сетях опубликовал фотографию Довбика с подписью "Тик-так". Вероятно, он так намекает на то, что в ближайшее время станет известно о переходе украинца.

К тому же, как сообщает ТаТоТаке, трансфер Довбика находится на "практически финальной стадии". Есть принципиальная договоренность между Днепром-1, Жироной и Мидтьюлландом, которому принадлежат 50% прав игрока.

По неподтвержденной информации, каталонцы заплатят за 26-летнего форварда 6 миллионов евро.

Сообщается, что датский клуб получит 450 тысяч евро и с ним Жирона лично будет решать вопрос по этому трансферу.

Существует вероятность того, что ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса станет для Довбика последним в футболке Днепра-1.

Напомним, что матч Панатинаикос - Днепр-1 состоится во вторник, 1 августа. Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

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