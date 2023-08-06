Рух - Ворскла 4:1: обзор матча и результат игры 06.08.2023
В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ Рух принимал Ворсклу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.
Уже на десятой минуте гости ошарашили соперника быстрым голом, что знатно разозлило львовский коллектив.
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До конца первого тайма Рух сумел сравнять счет, а уже во второй половине игры начал мощнейший камбэк, который превратился в разгром полтавчан.
Львовяне забили трижды к 81-й минуте, тем самым оформив для себя вторую победу в сезоне.
Статистика матча Рух - Ворскла второго тура УПЛ
Рух - Ворскла 4:1
Голы: Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 12 - 12
Атаки: 33 - 34
Рух: Ледвий, Сыч (Лях, 77), Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Слюсарь, 77), Притула (Таллес, 71), Сапуга, Теслюк (Квасница, 58), Рунич (Соломон, 58), Климчук
Ворскла: Исенко, Сантана (Изотов, 87), Скляр, Павлюк, Крупский (Хрипчук, 69), Бацула (Тузенко, 87), Нестеренко, Челядин (Кулаковский, 69), Кане, Юрченко (Тиагуиньо, 74), Степанюк
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