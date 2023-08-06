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Заря - Кривбасс 1:3: обзор матча и результат игры 06.08.2023

Луганчане забили первыми, но все же уступили сопернику.
Сегодня, 18:55
Заря - Кривбасс / УПЛ
Заря - Кривбасс / УПЛ

В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ Заря встречалась с Кривбассом. Победу в данном матче добыли гости со счетом 3:1.

Первыми отличились луганчане. Данис Антюх забил уже на четвертой минуте с 11-метрового удара.

Кривбассу удалось сравнять счет до перерыва тем же способом, что и пропустили. Максим Лунев был точен с пенальти.

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На 57-й минуте Клим Приходько вывел команду из Кривого Рога вперед. Ассистом отличился Иван Дибанго.

Шансы на ничейный результат похоронил Илья Гулько, который в течение короткого промежутка времени получил две желтые карточки, оставив команду в меньшинстве.

Поставил точку в матче Роман Дебелко на 90+3 минуте.

Статистика матча Заря - Кривбасс второго тура УПЛ

Заря - Кривбасс 1:2
Голы: Антюх, 4 пенальти - Лунев, 42 пенальти, Приходько, 57

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 7 - 12
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 8 - 12
Атаки: 95 - 90

Заря: Сапутин, Вантух, Снурницын (Гулько 57), Кирюханцев, Батагов, Мишнев (Мичин 57), Дришлюк (Нагнойный 69), Волошин (Тлумак 86), Антюх (Бугай 57), Русин, Алефиренко.

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник, Илич (Татарков 57), Хомченовский, Лунев (Дебелко 86), Бизимана, (Приходько 46), Задерака, Кожушко (Вакулко 77)

Предупреждения: Вантух (16), Задерака (29), Бизимана (39), Антюх (42), Кожушко (49), Гулько (67), Никита Татарков (85)

Удаление: Гулько (72)

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