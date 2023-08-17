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Шахтер подпишет еще одного грузинского игрока

Азарови вот-вот станет "горняком".
Сегодня, 14:30
Иракли Азарови / Getty Images
Иракли Азарови / Getty Images

Донецкий Шахтер намерен подписать игрока Црвены Звезды Иракли Азарови, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что переговоры уже в финальной стадии, и сделка будет закрыта в ближайшее время.

Иракли - воспитанник Динамо Батуми, успел поиграть и в тбиллиском Динамо, откуда и перешел в Сербию. 

В прошлом сезоне Азарови провел за Црвену Звезду 29 матчей, в которых отличился четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает игрока в 1.5 млн евро, сумма трансфера в Шахтер пока неизвестна.

Ранее, напомним, стало известно, что состав Колоса покинул бразильский легионер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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