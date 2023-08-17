Легионер Колоса сбежал из Украины после очередного обстрела

Вингер Колоса Денис Кариока снова покинул расположение клуба и, вомзожно, страну, сообщает Телеграм-канал УПЛ ТБ.

По информации источника, после очередного обстрела бразилец собрал вещи и выехал из Украины. В данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Отметим, что ранее Кариока воспользовался правилом ФИФА и играл в бесплатной аренде за Ягеллонию, Залаегерсег, Сумгайт и только сейчас вернулся в Колос.

Отмечается, что контракт Дениса с Колосом действителен до лета 2024 года, аподписал его клуб еще в 2019 году. С тех пор бразилец провел лишь 11 мачтей за клуб из Ковалевки.

Ранее, напомним, стало известно, что Евгений Красников покинул Днепр-1.

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