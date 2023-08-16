Красников покинул пост спортивного директора Днепра-1 с планами вернуться в Металлист
Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников покинул свой пост и теперь планирует вернуться в харьковский Металлист.
О таком решении сообщил журналист Игорь Цыганык в своих социальных сетях, поговоривший со специалистом.
"В прошлом году я принял предложение руководства Днепра-1 взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб".
"После того, как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю, нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась к весенней стадии еврокубков".
"Если бы удалось выиграть чемпионат, счел бы для себя сезон успешным. На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство".
"По окончании сезона я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент Днепру -1 я дать не могу".
"И поэтому обратился к генеральному директору Андрею Руссолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень".
"Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству Днепра-1, главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды Днепр-1, которые на мой взгляд в прошлом сезоне сделали невозможное. Желаю днепровскому клубу больших побед".
"В ближайшее время я планирую вернуться к работе в Металлисте".
Ранее стало известно, что вингер Днепра-1 пропустит половину сезона из-за травмы, полученной в матче квалификации Лиги Европы против Славии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!