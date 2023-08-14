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Вингер Днепра-1 пропустит половину сезона

Максим Третьяков получил тяжелую травму.
Сегодня, 10:49
Максим Третьяков / scdnipro1.com.ua
Максим Третьяков / scdnipro1.com.ua

Максим Третьяков не сыграет за Днепр-1 минимум до весны.

Напомним, 28-летний вингер днепровской команды получил травму в самом начале матча против Славии.

После обследования оказалось, что у Максима порваны крестообразные связки и поврежден мениск. Диагноз подтвердили украинские и немецкие врачи, теперь игрок ожидает операцию. 

Сейчас рано говорить о сроках восстановления, однако, скорее всего, Третьяков пропустит всю первую половину сезона в УПЛ.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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