Троечка пропала бл***: с курьеза стартовал матч Кубку Украины
Довольно забавные эпизоды попали на трансляцию.
Во время матча Кубка Украины Левый Берег - Черноморец произошел весьма курьезный эпизод.
На ТВ-трансляцию попали комментарии режиссера, который несколько раз ругнулся матом из-за неисправности одной из камер.
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"Троечка попала, ***. Сережа, тройка зависла. Андрей, шо там с кабелем?" - попало в эфир, как и остальные перлы.
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