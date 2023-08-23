Троечка пропала бл***: с курьеза стартовал матч Кубку Украины

Довольно забавные эпизоды попали на трансляцию.

Во время матча Кубка Украины Левый Берег - Черноморец произошел весьма курьезный эпизод.

На ТВ-трансляцию попали комментарии режиссера, который несколько раз ругнулся матом из-за неисправности одной из камер.

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"Троечка попала, ***. Сережа, тройка зависла. Андрей, шо там с кабелем?" - попало в эфир, как и остальные перлы.

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