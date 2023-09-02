Арбитр без VAR не стал удалять Судакова, который через минуту забил гол Минаю
Судейская ошибка похоронила интригу в матче.
В субботу, 2 сентября, в рамках шестого тура УПЛ Минай принимал Шахтер.
Поединок завершился разгромом хозяев, однако матч мог сложиться несколько иначе, если бы был VAR.
Дело в том, что на 64й минуте Георгий Судаков шипами въехал в ногу Ралюченко, сфолив на прямую красную карточку. Однако из-за отсутствия видеоповторов арбитр не смог верно оценить момент и дал игроку желтую.
А уже спустя минуту после фола хавбек "горняков" забил третий мяч в ворота Миная, окончательно похоронив интригу матча.
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Полесье - Оболонь.
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