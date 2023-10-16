iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Зари избежал травмы и сможет сыграть против Маккаби в Лиге конференций

При этом ближайший матч чемпионата Украины он все же будет вынужден пропустить.
16 октября, 14:15
Джордан / ФК Заря
Джордан / ФК Заря

По ходу первого тайма 1/8 финала кубка Украины против ФСК Мариуполь (1:0) травму получил центрбек Зари Джордан.

На 37-й минуте поединка главный тренер "черно-белых" Валерий Кривенцов был вынужден делать замену - были подозрения на серьезное повреждение ноги бразильца. А медицинский штаб луганчан боялся, что у игрока может быть диагностирован разрыв связок голеностопа.

Но, судя по всему, все обошлось. Как сообщает ТаТоТаке, Джордана обследовали на третий день после матча. Его результаты оказались обнадеживающими. У игрока диагностировали лишь растяжение связок.

Предполагается, что Джордан все же будет вынужден пропустить ближайший матч 11-го тура УПЛ против Оболони, который состоится 20 октября.

А вот к игре против Маккаби Тель-Авив (26 октября) в рамках Лиги конференций он должен успеть восстановиться. Однако вопрос заключается в том, пройдет ли сам матч, так как израильская команда попросила УЕФА перенести его из-за ситуации, которая возникла в стране.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маккаби Тель-Авив Заря Луганск

Статьи по теме

Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций
ФСК Мариуполь - Заря: онлайн-трансляция матча кубка Украины ФСК Мариуполь - Заря: онлайн-трансляция матча кубка Украины
УПЛ: расписание 11 и 12 тура УПЛ: расписание 11 и 12 тура
УХЛ: Сокол сыграет с Днепром УХЛ: Сокол сыграет с Днепром
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина14:28
УХЛ: Сокол сыграет с Днепром
Киберспорт14:16
IEM Sydney 2023: G2 выбили ENCE, Monte бездарно проиграли Complexity
Киберспорт14:02
Monte в эпичном противостоянии проиграли Complexity и вылетели с IEM Sydney 2023
Другие страны13:40
"Близка к Барсе Хосепа": Месси расхвалил сборную Аргентины
Евро-202413:18
Спаллетти: Должны победить Северную Македонию, чтобы поехать в Украину и побороться за место на Евро
Лига Чемпионов12:52
Ворскла - Рома: онлайн-трансляция женской Лиги чемпионов
Украина12:35
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Украина12:30
Полесье объявило о подписании бывшего игрока Шахтера
Украина12:30
Суперлига: Черкаские Мавпы сыграют с Днепром
Бокс12:15
"Я ненавижу это для Деонтея": тренер Уайлдера высказался о стиле Виталия Кличко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK