Защитник Зари избежал травмы и сможет сыграть против Маккаби в Лиге конференций

При этом ближайший матч чемпионата Украины он все же будет вынужден пропустить.

По ходу первого тайма 1/8 финала кубка Украины против ФСК Мариуполь (1:0) травму получил центрбек Зари Джордан.

На 37-й минуте поединка главный тренер "черно-белых" Валерий Кривенцов был вынужден делать замену - были подозрения на серьезное повреждение ноги бразильца. А медицинский штаб луганчан боялся, что у игрока может быть диагностирован разрыв связок голеностопа.

Но, судя по всему, все обошлось. Как сообщает ТаТоТаке, Джордана обследовали на третий день после матча. Его результаты оказались обнадеживающими. У игрока диагностировали лишь растяжение связок.

Предполагается, что Джордан все же будет вынужден пропустить ближайший матч 11-го тура УПЛ против Оболони, который состоится 20 октября.

А вот к игре против Маккаби Тель-Авив (26 октября) в рамках Лиги конференций он должен успеть восстановиться. Однако вопрос заключается в том, пройдет ли сам матч, так как израильская команда попросила УЕФА перенести его из-за ситуации, которая возникла в стране.

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