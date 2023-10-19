Сидорчук: Я изменил мнение про Бандеру

Футболист сборной Украины и Вестерло Сергей Сидорчук заявил, что изменил свое мнение о Степане Бандере.

По словам игрока, Бандера украинский герой.

Читай также: "Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца

"Бандера – украинский герой. До этого у меня было другое понимание этого персонажа.

Сейчас оно изменилось. Я пообщался с нашими (Динамо – прим.) ультрас и немного почитал его биографию", – сказал Сидорчук в интервью Зе Інтерв’юер.

Ранее Сидорчук назвал самые памятные матчи в своей карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!