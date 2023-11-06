"Никогда не забуду": Сидорчук трогательно прокомментировал отставку Луческу из Динамо

Бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями по поводы отставки Мирчи Луческу из столичного клуба.

Украинский полузащитник подвел итоги совместной работы, а также поблагодарил румынского специалиста.

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"Уже несколько дней в ступоре от новости, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера Динамо. Я собирался с мыслями, чтобы отблагодарить Мистера публично. Не сделать этого не мог, потому что это важный для меня и для моей семьи человек. Больше, чем тренер.

Он открыл мне новый взгляд на футбол, научил видеть детали, о которых я раньше и не думал, заставил задуматься о жизни после карьеры. Своим примером показал, как следует любить то, что ты делаешь. Не представляю его не в футболе, потому что это его жизнь. Кто бы еще сидел и пересматривал матчи, ища свои ошибки. Да, это человек, который всегда ищет ошибки в себе, а не в других. Многим этого очень не хватает.

Никогда не забуду, как Мистер встретил мою семью в Бухаресте, когда нам требовалось убежище после начала полномасштабного вторжения. Он с женой были очень добры к нам, мы виделись почти каждый день, общались – это было очень важно и ценно для нас. Говорят, в темные времена видны светлые люди. Что касается Мирчи, именно так и было. Когда он был в больнице, конечно, я тоже был рядом.

Я уверен, что Мистер заслуживал завершить карьеру в украинском футболе на более мажорной ноте, в статусе чемпиона и с кубком в руках. Но это жизнь, это футбол. Он знает, что делает и в какое время. Жаль, что многие не понимают его философию и подход. Сразу попрошу воздержаться от негативных комментариев, если вам хочется такие написать.

Это пост моего большого уважения и благодарности. Спасибо за все", - написал Сидорчук в Instagram.

Напомним, Шовковский заменил Луческу, который покинул свой пост.

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