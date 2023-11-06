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Экс-игроки Динамо получили Золотые мячи в Казахстане

Так Ордабасы отметил свое первое в истории чемпионство.
Сегодня, 10:42
Евгений Макаренко и Артем Беседин / instagram.com/fc__ordabasy
Евгений Макаренко и Артем Беседин / instagram.com/fc__ordabasy

Артем Беседин и Евгений Макаренко получили личные награды в Казахстане.

Ордабасы, за который выступают оба экс-динамовца, впервые в своей истории стал чемпионом страны и почти сумел взять кубок.

Чтобы отметить такое достижение клуб решил наградить игроков Золотыми мячами, не забыв отметить и украинским легионеров.

Отметим, что Беседин в десяти матчах забил два гола, а Макаренко в 12-ти матчах отличился голом и двумя передачами.

Ранее также сообщалось, что Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он завершает карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Беседин Евгений Макаренко

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