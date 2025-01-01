Бывший форвард сборной Украины может перебраться на Кипр

Артем Беседин готов вернуться в уже знакомый чемпионат.

Нападающий Артем Беседин, похоже, скоро вернется в футбол. Киприотские СМИ сообщают о возможном переходе игрока в один из клубов местного чемпионата.

Так, издание Sporttime сообщает о заинтересованности к игроку со стороны команды Омония-29.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины в ближайшее время должен прилететь на остров для согласования всех деталей контракта. С игроком уже есть принципиальная договоренность.

Ранее Беседин выступал на Кипре за другую Оммонию (это два разных клуба), за которую в 15 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Омония-29 сейчас занимает последнее место в турнирной таблице и имеет всего 7 очков после 15 сыгранных матчей чемпионата Кипра.

Последним клубом Беседина был казахстанский Ордабас, в составе которого Артем даже получил символический "Золотой мяч".

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