Бывший форвард сборной Украины может перебраться на Кипр
Нападающий Артем Беседин, похоже, скоро вернется в футбол. Киприотские СМИ сообщают о возможном переходе игрока в один из клубов местного чемпионата.
Так, издание Sporttime сообщает о заинтересованности к игроку со стороны команды Омония-29.
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины в ближайшее время должен прилететь на остров для согласования всех деталей контракта. С игроком уже есть принципиальная договоренность.
Ранее Беседин выступал на Кипре за другую Оммонию (это два разных клуба), за которую в 15 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Омония-29 сейчас занимает последнее место в турнирной таблице и имеет всего 7 очков после 15 сыгранных матчей чемпионата Кипра.
Последним клубом Беседина был казахстанский Ордабас, в составе которого Артем даже получил символический "Золотой мяч".
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