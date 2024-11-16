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Футбол

Два экс-игрока сборной Украины стали свободными агентами

Игорь Пластун и Артем Беседин остались без клуба.
Вчера, 23:21
Артем Беседин / Ордабасы
Артем Беседин / Ордабасы

Казахстанский Ордабасы объявил о прекращении сотрудничества с двумя украинскими футболистами.

Как сообщила пресс-служба клуба, руководство приняло решение не продлевать соглашение с Артемом Бесединым и Игорем Пластуном.

Обоих исполнителей поблагодарили за вклад в успехи клуба и пожелали удачи в будущем.

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34-летний Пластун провел в прошлом сезоне 32 матча, забив три гола, а на счету 28-летнего Беседина 4 мяча в 28 поединках.

В составе Ордабасы продолжает свои выступления еще один украинец - полузащитник Евгений Макаренко. В прошлом сезоне казахстанского чемпионата этот коллектив занял четвертое место, не попав в еврокубки

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Артем Беседин Игорь Пластун

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