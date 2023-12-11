iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского

Сергей Федоров будет работать в первой команде киевлян.
Сегодня, 20:36
Сергей Федоров / ФК Динамо Киев
Сергей Федоров / ФК Динамо Киев

Бывший защитник Динамо Сергей Федоров войдет в тренерский штаб Александра Шовковского, который был назначен полноценным наставником киевской команды.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Читай также: Шовковский стал главным тренером Динамо

В последнее время 48-летний специалист работал в киевском клубе с юношеской командой. К своим новым обязанностям он приступит с началом зимней подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Украины.

Федоров уже работал в штабе первой команды, будучи в 2013-2017 и 2019-2020 годах ассистентом главных тренеров Олега Блохина, Сергея Реброва и Алексея Михайличенко.

Ранее президент Динамо высказался о назначении Шовковского главным тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сергей Федоров Александр Шовковский

Статьи по теме

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Судаков подорожал, Шапаренко подешевел: обновленная стоимость игроков УПЛ от Transfermarkt Судаков подорожал, Шапаренко подешевел: обновленная стоимость игроков УПЛ от Transfermarkt
Хачериди вернулся в Динамо Киев Хачериди вернулся в Динамо Киев
"Ребята аплодировали": Президент Динамо - о назначении Шовковского главным тренером "Ребята аплодировали": Президент Динамо - о назначении Шовковского главным тренером
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Другие страны22:24
Били руками и ногами: в Турции избили главного судью матча - в драке участвовал президент клуба
Европа22:05
"Возвращение домой в любимый клуб": Ибрагимович оценил свое назначение на должность в Милане
Лига Чемпионов21:55
Порту - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа21:24
Эмполи с Коваленко не сумел оторваться от зоны вылета
Украина21:18
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Украина21:02
Судаков подорожал, Шапаренко подешевел: обновленная стоимость игроков УПЛ от Transfermarkt
Украина20:36
Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского
Европа20:34
Лунин VS Кепа: Анчелотти рассказал, кто сыграет с Унионом в Лиге чемпионов
Киберспорт20:22
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Олимпийские игры20:00
"Мы за честную борьбу, но не с убийцами": Верняев разнес МОК за позорное решение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK