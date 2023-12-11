Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского

Сергей Федоров будет работать в первой команде киевлян.

Бывший защитник Динамо Сергей Федоров войдет в тренерский штаб Александра Шовковского, который был назначен полноценным наставником киевской команды.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В последнее время 48-летний специалист работал в киевском клубе с юношеской командой. К своим новым обязанностям он приступит с началом зимней подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Украины.

Федоров уже работал в штабе первой команды, будучи в 2013-2017 и 2019-2020 годах ассистентом главных тренеров Олега Блохина, Сергея Реброва и Алексея Михайличенко.

Ранее президент Динамо высказался о назначении Шовковского главным тренером.

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