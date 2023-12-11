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"Ребята аплодировали": Президент Динамо - о назначении Шовковского главным тренером

Украинский специалист останется у руля киевской команды на постоянной основе.
Сегодня, 19:06
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал решение лишить Александра Шовковского статуса исполняющего обязанности и назначить полноценным главным тренером команды.

"В отпуск мы идем с ощущением, что мы не все выполнили, в частности, не попали в групповой турнир еврокубков, хотя эта задача стояла перед Динамо. В то же время победили в четырех матчах подряд под руководством Александра Шовковского".

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"Теперь он главный тренер уже без приставки "и.о.". Он умеет настраивать команду, он динамовец по своей сути, так что и я, и болельщики надеемся, что все будет хорошо, и во второй части сезона мы станем чемпионами.

Он главный тренер команды Динамо уже с сегодняшнего дня. Три минуты назад я сказал это ребятам в раздевалке. Какой была их реакция? Очень хорошей. В коллективе отличная атмосфера. Ребята с радостью восприняли новость, поаплодировали. Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо", - приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, что в заключительном матче первой части сезона Динамо одержало победу 2:0 над Оболонью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский

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