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Шовковский стал главным тренером Динамо

Специалист успешно выполняет работу в столичном гранде.
Сегодня, 17:25
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Александр Шовковский стал полноценным главным тренером Динамо Киев.

Пресс-служба клуба сообщила, что специалист избавился от приставки "исполняющий обязанности".

Под руководством Шовкоского "бело-синие" провели четыре матча в УПЛ, в которых одержали четыре победы.

Напомним, что специалист заменил на посту Мирчу Луческу, который подал в отставку после поражения от Шахтера.

Отметим, в последнем туре Динамо обыграло Оболонь (2:0)).

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Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Шовковский

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