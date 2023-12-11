Шовковский стал главным тренером Динамо
Специалист успешно выполняет работу в столичном гранде.
Александр Шовковский стал полноценным главным тренером Динамо Киев.
Пресс-служба клуба сообщила, что специалист избавился от приставки "исполняющий обязанности".
Под руководством Шовкоского "бело-синие" провели четыре матча в УПЛ, в которых одержали четыре победы.
Напомним, что специалист заменил на посту Мирчу Луческу, который подал в отставку после поражения от Шахтера.
Отметим, в последнем туре Динамо обыграло Оболонь (2:0)).
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Источник: ФК Динамо Киев