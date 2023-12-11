Динамо - Оболонь 2:0 обзор матча и результат игры 11.12.2023

Последний матч украинской Премьер-лиги в году был насыщен массой событий.

В рамках 17 тура чемпионата Украины киевское Динамо встречалось с Оболонью.

На первых минутах встречи гости остались в меньшинстве - Вовкун был удален за фол последней надежды.

Подопечные Александра Шовковского доминировали на протяжении всей игры, но забить удалось только после перерыва. Бенито, вышедший на замену, хладнокровно реализовал свой момент.

Через несколько минут Оболонь осталась вдевятером - Мороз получил красную карточку, заработав вторую желтую карточку.

На последних минутах Динамо забило второй гол. Ванат хладнокровно реализовал пенальти.

В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" поднялись на пятое место, набрав 28 очков за 14 матчей. Оболонь идет на 13 строчке с 14 баллами.

Статистика матча Динамо - Оболонь 17-го тура УПЛ

Динамо - Оболонь 2:0

Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен.)

Удаления: Вовкун, 13, Мороз, 84



Владение мячом: 68%-32%

Удары: 20-2

Удары в створ: 9-1

Фолы: 11-18

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