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Отец игрока европейского клуба был тяжело ранен под Бахмутом

Родного человека Даниила Игнатенко эвакуировали в Германию, где он перенес операцию и продолжит реабилитацию.
Сегодня, 08:38
Даниил Игнатенко / Getty Images
Даниил Игнатенко / Getty Images

Отец хавбека Бордо Даниила Игнатенко был тяжело ранен в боях с российскими оккупантами под Бахмутом, сообщает Girondins4Ever.

Он был эвакуирован в Германию, где его уже успели прооперировать.Там же он и проходит реабилитацию. Также сообщается, что мать футболиста на данный момент находится в Италии.

По информации источника, Даниил Игнатенко участвует в нескольких гуманитарных операциях и поддерживает армию Украины, также будучи близким к ассоциации Ukraine Amitiés.

Напомним, что Бордо приобрел Даниила Игнатенко летом 2022 года, выкупив его контракт у Шахтера за один миллион евро.

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В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых отметился одним ассистом. На данный момент Бордо занимает тринадцатое место французской Лиги 2.

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