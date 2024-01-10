Ключевой игрок Ворсклы покинул клуб

Владлен Юрченко прекратил сотрудничество с полтавским клубом по взаимному согласию.

Полтавская Ворскла объявила о досрочном расставании с одним из своих лидеров.

Как сообщает пресс-служба клуба, стан полтавчан покинул Владлен Юрченко. Сотрудничество с хавбеком прекратили по взаимному согласию.

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Стоит сказать, что Юрченко связывают с переходом в Металлист 1925, который недавно возглавил Виктор Скрипник, под руководством которого он играл в Заре и уже упомянутой Ворскле.

В текущем сезоне Владлен провел 14 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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