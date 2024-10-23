Клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера

Полтавская Ворскла официально объявила об уходе Сергея Долганского с поста главного тренера команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Полтавский клуб выпустил официальное заявление, объяснив причины такого решения:

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Восркла занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе только 9 турнирных пунктов.

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