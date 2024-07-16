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Ворскла объявила о подписании экс-форварда Черноморца

Полтавчане оформили трансфер Самсона Иеде.
Сегодня, 18:55
Самсон Иеде / ФК Ворскла
Самсон Иеде / ФК Ворскла

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Самсоном Иеде.

За трансфер 26-летнего форварда "бело-зеленые" заплатили датскому Хорсенсу 300 тысяч евро.

С самим футболистом был подписан контракт, рассчитанный до лета 2026 года. В новом клубе нигериец будет выступать по 77-м номером.

"Самсон Иеде буквально горит желанием проявить себя в новом клубе, о чем заявил сразу, как только поставил последнюю подпись на официальных бумагах", - говорится в заявлении клуба.

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Весь прошедший сезон Иеде провел в Черноморце на правах аренды. В составе одесского коллектива Самсон отличился двумя голами и тремя ассистами в 29 матчах УПЛ и Кубка Украины.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми летними трансферами, которые были оформлены клубами Украинской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины ФК Ворскла

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