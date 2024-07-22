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Португальский гранд объяснил сходство форм с полтавской Ворсклой

Спортинг уже выясняет вопрос с Nike.
Вчера, 23:40
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Португальский Спортинг отреагировал на новый комплект формы полтавской Ворсклы.

Напомним, ранее украинский клуб презентовал новую форму на сезон-2024/25, который оказался подозрительно похожим на форму Спортинга.

У обоих клубов техническим спонсором является Nike, который, по словам португальцев, дал им эксклюзивное право именно на эту форму.

Дело в том, что клуб решил немного отойти от своих традиционных цветов и посвятил новый комплект Франциско Стромпу.

На текущий момент Спортинг уже решает этот вопрос с руководством Nike "на самом высоком уровне".

С комплектом Ворсклы и остальными новыми формами на будущий сезон вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Спортинг Лиссабон ФК Ворскла

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