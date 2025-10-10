iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ворскла назначила нового временного наставника после ухода Бабича

Команда благодарит Бабича за работу и желает успехов.
Вчера, 13:09       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Бабич / Getty Images
Александр Бабич / Getty Images

Украинский клуб Ворскла, выступающий в Первой лиге, объявил о прекращении сотрудничества с Александром Бабичем.

Александр Бабич возглавлял полтавскую команду с июля 2025 года, однако в октябре Ворскла приняла решение уволить тренера.

В ближайшее время обязанности главного тренера будет выполнять Валерий Куценко.

Кроме того, с вратарями продолжит работать Дмитрий Стойко. В работе указанным специалистам будет помогать тренер-аналитик Сергей Приходько.

Напомним, Ворскла занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Бабич ФК Ворскла

Статьи по теме

Ворскла представила нового тренера Ворскла представила нового тренера
Впервые за шесть лет в УПЛ вратарь совершил ассист Впервые за шесть лет в УПЛ вратарь совершил ассист
Аутсайдер УПЛ перевел главного тренера на другую должность Аутсайдер УПЛ перевел главного тренера на другую должность
Клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера Клуб УПЛ объявил об увольнении главного тренера

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK