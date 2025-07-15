Ворскла представила нового тренера

Ворскла объявила о назначении нового главного тренера.

Напомним, чуть менее недели назад Желько Любенович подал в отставку спустя две недели после назначения.

Новым наставником полтавчан стал Александр Бабич. 46-летний специалист подписал двухлетний контракт с клубом.

Ранее Бабич работал в Черноморце, Кривбассе, Мариуполе, а также успел потренировать и за границей.

Ранее также сообщалось, что кипер Карпат может переехать в Испанию.

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