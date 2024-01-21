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Шахтер - Лудогорец: онлайн-трансляция товарищеского матча 21.01.2024

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция международного товарищеского поединка.
Сегодня, 10:38
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В воскресенье, 21 января, в рамках товарищеской встречи сойдутся донецкий Шахтер и болгарский Лудогорец.

Украинский коллектив проведет товарищеский поединок в рамках подготовки к противостоянию в раунде плей-офф Лиги Европы против Марселя.

Последний раз "горняки" выходили на поле 18 декабря, когда команда Марино Пушича в Японии сыграла вничью с местной Ависпой Фукуокой (2:2).

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Матч между Шахтером и Лудогорцем пройдет на стадионе Мардан в Анталье. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Лудогорец

Трансляция матча будет доступна в этой новости 21 января и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 16:30 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине товарищеский матч покажет YouTube-канал "оранжево-черных".

Ранее стало известно, что донецкий Шахтер продлил контракт со своим капитаном Тарасом Степаненко, который пробудет в команде еще как минимум полтора года.

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