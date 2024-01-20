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Шахтер продлил контракт с Степаненко

Легенда "горняков" останется в команде.
Сегодня, 20:53
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко определился со своим будущим.

Легендарный футболист украинского гранда решил продлить контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

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Новое соглашение Степаненко будет действительно до лета 2025 года. Финансовые детали не сообщаются.

В нынешнем сезоне Тарас провел 18 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Тарас Степаненко

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