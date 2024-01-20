Шахтер продлил контракт с Степаненко
Легенда "горняков" останется в команде.
Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко определился со своим будущим.
Легендарный футболист украинского гранда решил продлить контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
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Новое соглашение Степаненко будет действительно до лета 2025 года. Финансовые детали не сообщаются.
В нынешнем сезоне Тарас провел 18 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу.
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