Шахтер продлил контракт с Степаненко

Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко определился со своим будущим.

Легендарный футболист украинского гранда решил продлить контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

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Новое соглашение Степаненко будет действительно до лета 2025 года. Финансовые детали не сообщаются.

В нынешнем сезоне Тарас провел 18 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу.

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