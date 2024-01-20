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Срна назвал цели Шахтера на оставшуюся часть сезона

Хорватский функционер надеется на успех своей команды во всех турнирах.
Сегодня, 19:19
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна назвал задачи команды на вторую половину сезона.

"Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос. Пройти дальше в Лиге Европы, зарабатывать очки для украинского футбола. Выиграть чемпионство, которое нам даст Лигу чемпионов, и выиграть Кубок", – сказал Срна в интервью клубному сайту.

Напомним, Шахтер в турнирной таблице УПЛ занимает четвертое место, набрав 31 очко. При это, у клуба есть два матча в запасе.

Что касается еврокубков, то донецкий клуб сыграет в 1/16 Лиги Европы против Марселя.

Ранее тренер Шахтера прокомментировал отказ клуба продавать Судакова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарио Срна

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