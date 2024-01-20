Срна назвал цели Шахтера на оставшуюся часть сезона

Хорватский функционер надеется на успех своей команды во всех турнирах.

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна назвал задачи команды на вторую половину сезона.

"Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос. Пройти дальше в Лиге Европы, зарабатывать очки для украинского футбола. Выиграть чемпионство, которое нам даст Лигу чемпионов, и выиграть Кубок", – сказал Срна в интервью клубному сайту.

Напомним, Шахтер в турнирной таблице УПЛ занимает четвертое место, набрав 31 очко. При это, у клуба есть два матча в запасе.

Что касается еврокубков, то донецкий клуб сыграет в 1/16 Лиги Европы против Марселя.

Ранее тренер Шахтера прокомментировал отказ клуба продавать Судакова.

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