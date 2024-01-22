Шахтер планирует подписать бразильского полузащитника
Донецкий клуб нацелился на трансфер Гомеса.
Шахтер ведет переговоры о подписании бразильского полузащитника Марлона Гомеша из Васко да Гамы.
Переговоры продолжаются, и стороны работают над тем, чтобы в ближайшее время юный бразилец пополнил ряды донецкого клуба.
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По данным журналиста Фабрицио Романо, оба клуба настроены оптимистично касаемо того, что сделка была успешно завершена.
В минувшем сезоне на счету 20-летнего бразильца один ассист в 23-х матчах местного чемпионата.
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