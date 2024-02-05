Определилось, на каком стадионе будет проводить матчи луганская Заря

УАФ вернула аккредитацию аренам в Ужгороде и Минае.

2 февраля УАФ официально вернула аккредитацию стадионам Авангард в Ужгороде и Минай-Арене.

Напомним, что еще в декабре обе арены лишились права проводить матчи УПЛ из-за отсутствия освещения. Однако после смены руководства федерации решение было пересмотрено.

Директор Авангарда Виктор Качур вскоре сообщал, что арена останется домашним стадионом для луганской Зари, которая теперь вновь будет выступать в Ужгороде.

Следующий поединок луганчан на Авангарде состоится уже 24 февраля против Ворсклы.

Ранее также сообщалось, что Шахтер подписал еще одного игрока из Грузии.

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