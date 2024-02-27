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Незаявленный на матч с Шахтером Калюжный - среди претендентов на игрока тура УПЛ

Лига включила в список кандидатов на награду игрока, который не должен был бы ее получать.
Сегодня, 21:48
Иван Калюжный / fco.com.ua
Иван Калюжный / fco.com.ua

Украинская Премьер-лига попала в забавную ситуацию после опубликования претендентов на звание лучшего игрока 18-го тура.

Среди кандидатов на награду нашлось место хавбеку Александрии Ивану Калюжному, который, действительно провел великолепный поединок против Шахтера, однако, не имел права принимать в нем участие.

Коллектив Руслана Ротаня не заявил украинского полузащитника на этот матч, что подтвердила пресс-служба клуба в своем сообщении.

Отметим, что в число претендентов также попали форвард Динамо Владислав Ванат, новичок Зари Яков Башич и Андрей Тотовицкий из Колоса

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия Иван Калюжный

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