Александрия отреагировала на скандал с выходом незаявленного игрока

Александрия отреагировала на скандал, возникший из-за выхода на поле Ивана Калюжного, который не был заявлен на матч с Шахтером.

В пресс-релизе клуба сказано, что ошибка произошла из-за человеческого фактора. Также отмечается, что спортивный директор Александр Марков отстранен от своих обязанностей.

"Сообщаем, что, к большому сожалению, полузащитник Иван Калюжный не был заявлен за ФК Александрия в матче с ФК Шахтер 26 февраля 2024 года.

Приносим извинения всем болельщикам, команде и тренерскому штабу.

Эта досадная ошибка произошла из-за человеческого фактора.

Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе Рапорт арбитра система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023 года, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Спортивный директор отстранен от исполнения своих обязанностей.

Дело передано в контрольно-дисциплинарный комитет, который примет решение по этому инциденту", - сообщается в заявлении.

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