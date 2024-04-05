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Григорий Козловский: ФК «Рух» стал самой молодой командой мира

CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.
Сегодня, 16:12
Григорий Козловский - основатель ФК
Григорий Козловский - основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат

Рейтинг возглавил львовский ФК «Рух», основателем которого является Григорий Петрович Козловский, с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая «Жилина» - 44,5, а третьим стал австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга - 42,7.

В составе «Руха» игроки до 23-х лет провели на поле 65,5% игрового времени. Игроки до 22-х лет сыграли 55,4% игрового времени в УПЛ, футболисты до 20-и лет - 17,5%, а юниоры до 19-и лет - 0,4%.

Рейтинг составлялся с учетом среднего возраста игроков до 21-го года, поэтому «желто-черные» заняли в нем первое место.

Из украинских команд в рейтинг попали ФК «Ворскла» (36 место) и ФК «Динамо» Киев (100 место).

Почетный президент львовского ФК «Рух» Григорий Петрович Козловский все свои силы и ресурсы вкладывает в созданную им Академию футбола ФК «Рух».

«Наши воспитанники - это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Искренне поздравляю и благодарю тренерский штаб и игроков «Руха»! Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия «Руха» воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны», - резюмировал Григорий Козловский.

Ранее воспитанники футбольной Академии «Рух» U-13 победили в международном турнире Number One Cup, который прошел в польском Вроцлаве. Этот турнир по своей значимости можно приравнять к детской Лиге чемпионов УЕФА.

Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб «Рух» и в дальнейшем будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к высоким целям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Григорий Козловский

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