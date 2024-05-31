Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
«Желто-голубые» вышли быстро вперед, но пропустили во втором тайме.
В рамках отбора на женский Чемпионат Европы-2024 сборная Украины на выезде встретилась с соперницами из Уэльса.
Уже на третьей минуте Вероника Андрухив вывела подопечных Владимира Пятенко вперед.
К сожалению, победу «желто-голубые» удержать не смогли, и во втором тайме Кейли Бартон Грин с пенальти сравняла счет.
Таким образом, украинки сыграли вничью с представительницами Уэльса. После трех туров у нашей сборной 3 место в квартете D.
Уэльс - Украина 1:1
Голы: Андрухив, 3, Бартон Грин, 56
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