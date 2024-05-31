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Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро

«Желто-голубые» вышли быстро вперед, но пропустили во втором тайме.
Вчера, 23:33
Женская сборная Украины по футболу / Getty Images
Женская сборная Украины по футболу / Getty Images

В рамках отбора на женский Чемпионат Европы-2024 сборная Украины на выезде встретилась с соперницами из Уэльса.

Уже на третьей минуте Вероника Андрухив вывела подопечных Владимира Пятенко вперед.

К сожалению, победу «желто-голубые» удержать не смогли, и во втором тайме Кейли Бартон Грин с пенальти сравняла счет.

Таким образом, украинки сыграли вничью с представительницами Уэльса.  После трех туров у нашей сборной 3 место в квартете D.

Уэльс - Украина 1:1

Голы: Андрухив, 3, Бартон Грин, 56

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина

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