"Легко быть популистом": Форвард сборной Украины рассказал, готов ли он взять оружие в руки

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал интервью бельгийскому изданию Hetnieuwsblad.

В разговоре со СМИ, Яремчук ответил, готов ли он в будущем встать на защиту своей Родины. Форвард сказал, что ему трудно сейчас ответить на этот вопрос, поскольку. он не хочет быть популистом.

"Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом. Я не знаю этого. Что произойдет? Никто не знает. Прошло почти три года, как я был в Украине. Раньше я мог сесть на самолет в выходной день. Теперь это слишком сложно. Надо лететь в Польшу, сесть на автобус, - сказал Роман.

Напомним, ранее сообщалось, что Яремчук может продолжить карьеру в Турции.

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