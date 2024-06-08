"Легко быть популистом": Форвард сборной Украины рассказал, готов ли он взять оружие в руки
Роман Яремчук не стал строить "геройский образ".
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал интервью бельгийскому изданию Hetnieuwsblad.
В разговоре со СМИ, Яремчук ответил, готов ли он в будущем встать на защиту своей Родины. Форвард сказал, что ему трудно сейчас ответить на этот вопрос, поскольку. он не хочет быть популистом.
"Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом. Я не знаю этого. Что произойдет? Никто не знает. Прошло почти три года, как я был в Украине. Раньше я мог сесть на самолет в выходной день. Теперь это слишком сложно. Надо лететь в Польшу, сесть на автобус, - сказал Роман.
Напомним, ранее сообщалось, что Яремчук может продолжить карьеру в Турции.
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