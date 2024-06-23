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Динамо начало подготовку к следующему сезону

Игроки, которые не задействованы в Евро собрались на базе киевлян.
Сегодня, 22:19

Футболисты киевского Динамо, которые не вызваны на Евро-2024 вышли из отпуска и начали подготовку к следующему сезону.

28 игроков, среди которых и футболисты молодежного состава собрались на базе в Вите-Литовской.

Командные тренировки начали следующие исполнители:

Вратари: Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко

Защитники: Биловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Сирота

Полузащитники: Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Брагарь, Яцык, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин

Нападающие: Пономаренко, Супряга, Горбач

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина динамо

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