Динамо начало подготовку к следующему сезону

Игроки, которые не задействованы в Евро собрались на базе киевлян.

Футболисты киевского Динамо, которые не вызваны на Евро-2024 вышли из отпуска и начали подготовку к следующему сезону.

28 игроков, среди которых и футболисты молодежного состава собрались на базе в Вите-Литовской.

Командные тренировки начали следующие исполнители:

Вратари: Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко

Защитники: Биловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Сирота

Полузащитники: Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Брагарь, Яцык, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин

Нападающие: Пономаренко, Супряга, Горбач

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!