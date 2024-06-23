Динамо начало подготовку к следующему сезону
Игроки, которые не задействованы в Евро собрались на базе киевлян.
Футболисты киевского Динамо, которые не вызваны на Евро-2024 вышли из отпуска и начали подготовку к следующему сезону.
28 игроков, среди которых и футболисты молодежного состава собрались на базе в Вите-Литовской.
Командные тренировки начали следующие исполнители:
Вратари: Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко
Защитники: Биловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Сирота
Полузащитники: Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Брагарь, Яцык, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин
Нападающие: Пономаренко, Супряга, Горбач
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