Легионер Динамо перешел в экзотический чемпионат

Легионер киевского Динамо Кахим Перрис сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", ямайский вингер перебрался на полноценной основе в азербайджанский Сабах. Детали трансфера не сообщаются.

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Кахим Перрис играл за киевлян с осени 2022 года, перейдя в украинский гранд из стана словенского Копера за 1 млн евро.

В минувшем сезоне Перрис провел за Сабах 32 матча, забив 4 гола и отдав 8 ассистов.

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