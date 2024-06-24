Легионер Динамо перешел в экзотический чемпионат
Кахим Перрис стал игроком Сабаха.
Легионер киевского Динамо Кахим Перрис сменил клубную прописку.
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", ямайский вингер перебрался на полноценной основе в азербайджанский Сабах. Детали трансфера не сообщаются.
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Кахим Перрис играл за киевлян с осени 2022 года, перейдя в украинский гранд из стана словенского Копера за 1 млн евро.
В минувшем сезоне Перрис провел за Сабах 32 матча, забив 4 гола и отдав 8 ассистов.
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