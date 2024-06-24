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Новичок Полесья получил тяжелую травму на одной из первых тренировок

Даниил Бескоровайный порвал крестообразную связку.
Сегодня, 18:59
Даниил Бескоровайный
Даниил Бескоровайный

Новичок житомирского Полесья Даниил Бескоровайный пропустит достаточно большую часть следующего сезона из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба житомирян, Бескоровайный получил разрыв крестообразных связок на одной из первых тренировок в клубе.

Отмечается, что травмировался Даниил в одном из игровых эпизодов во время одного из упражнений. Футболист уже прошел все необходимые обследования, но приблизительный срок восстановления не уточняется.

Напомним, что Бескоровайный перебрался в Полесье из криворожского Кривбасса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Даниил Бескоровайный

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