Полесье объявило о подписании лидера Кривбасса
Бескоровайный будет выступать за житомирский клуб.
Защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный перебрался в Полесье.
Стороны заключили контракт на три года.
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Летом 2022 года футболист вернулся в Украину, присоединившись к Кривбассу. За это время он провел 38 игр, в которых забил три гола.
Ранее Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1.
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