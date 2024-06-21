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Полесье объявило о подписании лидера Кривбасса

Бескоровайный будет выступать за житомирский клуб.
Сегодня, 12:10
Даниил Бескоровайный / ФК Полесье
Даниил Бескоровайный / ФК Полесье

Защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный перебрался в Полесье.

Стороны заключили контракт на три года.

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Летом 2022 года футболист вернулся в Украину, присоединившись к Кривбассу. За это время он провел 38 игр, в которых забил три гола.

Ранее Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1.

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