Полесье объявило о подписании лидера Кривбасса

Бескоровайный будет выступать за житомирский клуб.

Защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный перебрался в Полесье.

Стороны заключили контракт на три года.

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Летом 2022 года футболист вернулся в Украину, присоединившись к Кривбассу. За это время он провел 38 игр, в которых забил три гола.

Ранее Полесье объявило о трансфере лидера Днепра-1.

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